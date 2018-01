20 novas turmas de berçário devem abrir este ano

O número de crianças de 0 a 1 ano e 6 meses atendidas pela educação infantil na rede municipal de ensino de Curitiba terá aumento de 14,7% em 2018. A capacidade de atendimento, que atualmente é para 3,4 mil crianças, subirá para aproximadamente 3,9 mil – um acréscimo de 20 novas turmas de berçário nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) da Prefeitura. Em 2016, o município deixou de ofertar 42 turmas de berçário, um impacto que atingiu aproximadamente 750 famílias.

Curitiba também já se adequou à Emenda Constitucional n.º 59/09, que determina que o poder público deve garantir educação básica obrigatória e gratuita para crianças a partir dos 4 anos de idade. “A gestão cumpre desde o início o atendimento para as turmas de pré, conforme prioriza a constituição”, explicou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

“No entanto, não medimos esforços para que as famílias curitibanas tenham também um lugar de formação e desenvolvimento qualificado para seus bebês. Essas novas turmas representam os primeiros passos de uma iniciativa que tem a educação como prioridade”, afirmou Maria Sílvia.

Reorganização

A expansão da capacidade do atendimento para as turmas de berçário foi possível graças a um conjunto de medidas que envolvem a reorganização das turmas nos CMEIs, abertura de novas turmas de prés em escolas, ajustes na rede de contratos e construção de novas unidades.

Assim, a rede municipal, que contava com 193 turmas de berçário no início da gestão, inicia 2018 com 213 turmas. O número de atendimento na educação infantil aumentará progressivamente ao longo do ano, com a finalização das obras de dez CMEIs, inaugurados pela gestão anterior, mas sem equipamentos, recursos físicos e humanos para o funcionamento.

Dois CMEIs nesta condição foram colocados em funcionamento ainda em dezembro de 2017, o Milton Luiz Pereira, no Campo de Santana, e Jornalista Mussa José de Assis, no Ganchinho. A Prefeitura também está construindo cinco novos CMEIs: Vila Nori (Boa Vista), Vila Verde II (CIC), Parque Industrial (CIC), Novo Mundo (Portão) e União Ferroviária I (Cajuru).

O trabalho realizado para abertura de novas turmas em unidades da rede municipal é orientado pela demanda apresentada em cada regional – ou seja, a procura por vagas nos CMEIs. Essa procura aponta a necessidade de ampliar turmas e a Secretaria Municipal da Educação elabora estratégias, de acordo com a possibilidade de recursos físicos, humanos e financeiros, para o atendimento aos bebês nas unidades de educação infantil.

Mapeamento

Um levantamento recente realizado pela Secretaria Municipal da Educação aponta que as regiões com maiores demandas para turmas de berçários são de unidades localizadas na Cidade Industrial de Curitiba, Pinheirinho, Bairro Novo e Tatuquara.

Deisi de Lima, aguarda por uma vaga no berçário para a pequena Lavínia Santos, de 1 ano e 5 meses. “Fiz cadastro no CMEI João Baptista Fontana que este ano terá turma de berçário. Sei que a procura é grande e tenho grande expectativa de atender os critérios para conseguir a vaga”, disse Deisi.

“Esse atendimento é fundamental para a população porque o CMEI tem muita qualidade para ajudar no desenvolvimento das crianças, além de ser a garantia de estarem em um lugar seguro enquanto a gente trabalha”, definiu Deisi.

Assim como Deisi, as famílias interessadas devem procurar o CMEI mais próximo de casa para fazer o cadastro e aguardar o contato da unidade. Quando surge a vaga na turma correspondente com a idade da criança, são feitos os procedimentos de priorização. Crianças em situação de vulnerabilidade social têm prioridade.

Na Educação Infantil, a rede municipal mantém 218 CMEIs que atenderão aproximadamente 32 mil crianças de 0 a 5 anos, mais de 9,7 mil em unidades contratadas e cerca de 6,9 mil crianças em turmas de pré em espaços de escolas da rede.