Rede estadual tem 130 vagas para cursos em Curitiba e Paranavaí

A Secretaria de Estado da Educação está com as inscrições abertas até o dia 2 de fevereiro para cursos técnicos em nível médio na forma concomitante do Programa Nacional de Acesso a Educação Profissional e Emprego (Pronatec) - Mediotec. As inscrições devem ser efetuadas na própria escola de interesse do estudante. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro. São 130 vagas para os cursos informática e saúde bucal nos municípios de Curitiba e Paranavaí, respectivamente, com cargas horárias de 1.200 e 1.280 horas.

“A Secretaria da Educação, por meio do Departamento de Educação e Trabalho, tem como um dos seus objetivos de ampliar e diversificar as oportunidades de formação profissional à população paranaense. Uma dessas ações é o Pronatec - Mediotec com cursos de técnicos destinados aos alunos matriculados no ensino médio da rede pública estadual”, explicou a chefe do Departamento de Educação e Trabalho da Secretaria, Cândida Junqueira.

PRONATEC

O Programa Nacional de Acesso a Educação Profissional e Emprego tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população brasileira, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, ampliando, assim, as oportunidades educacionais dos trabalhadores.

Confira os cursos são ofertados pela Secretaria de Estado da Educação:

Informática (Curitiba)

Colégio Estadual Pedro Macedo - 67 vagas

Colégio Estadual Maria Aguiar Teixeira - 33 vagas

Saúde Bucal(Paranavaí)

Colégio Estadual Bento Munhoz – 30 vagas