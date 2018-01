Paraná Clube contrata mais um goleiro

Thiago Rodrigues: de volta ao Paraná Clube (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu nesta terça-feira (23) a contratação do goleiro Thiago Rodrigues. Revelado na base do clube, ele retorna ao Tricolor após cinco anos. Após o fim de seu contrato, em 2013, ele atuou por equipes do Sul do País. “É uma honra voltar ao Paraná. Ainda mais em um momento como esse, encontrando o clube estruturado e novamente na Série A do Campeonato Brasileiro”, disse o goleiro paranista, que já treina com o grupo desde o último domingo.

Thiago chega para disputar posição com Richard, Luís Carlos e Hugo, os demais goleiros do clube, além do garoto Murillo Lopes, da base, que vem trabalhando com o elenco principal desde o início do mês. “Vejo o Paraná bem servido para essa posição. Sei que vamos fazer um grande trabalho e dar segurança para a equipe. Estamos com um time de goleiros experientes e prontos para ajudar o clube na disputa das competições que temos pela frente, Paranaense, Copa do Brasil e Brasileiro”, concluiu.

Thiago Rodrigues

Nome: Thiago Rodrigues de Oliveira Nogueira

Idade: 29 (20/10/1988, São Paulo-SP)

Altura: 1,89m

Peso: 88kg

Posição: goleiro

Clubes: Paraná Clube, Rio Branco-PR, Caxias-RS, Guarani-SC, Figueirense-SC, Paraná Clube