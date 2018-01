Londrina registra dois tremores de terra

Boletim do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) (foto: Reprodução)

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) detectou dois tremores em Londrina, no Norte do Paraná, nos últimos dois dias. Um abalo foi de magnitude 1.1 na escala Richter, que vai de 0 a 9, aconteceu no fim da tarde de domingo (21). Na segunda (22) à noite, outro tremor, de magnitude 1.4, foi registrado.

Os tremores são considerados baixos e não podem ser classificados como terremotos. Até o momento não houve registro de feridos por causa dos tremores.

Histórico

Entre 2015 e 2016 Londrina teve o registro de tremores com magnitudes entre 1,1 e 1,9 na escala Richter. No ano passado, em setembro, o solo das cidades de Rio Branco do Sul e Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba, também tremeu. Os micro-tremores registrados nos últimos dias foram menos intensos, mas segundo o professor Pinese, a origem é a mesma e as causas são naturais.