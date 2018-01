(foto: Divulgação)

Presença cativa nos teatros de Curitiba, o grupo Tesão Piá volta a subir no palco do Regina Vogue, em curta temporada, nos dias 26 e 27 de janeiro e 2 e 3 de fevereiro.

Utilizando diversas formas de humor, como stand-up, imitação de personagens e esquetes, os atores Cadu Scheffer, Fagner Zadra, Jéssica Medeiros, Luana Roloff e Samuel Machado abordam de forma divertida temáticas típicas do cotidiano do curitibano, como o frio da cidade e a as gírias mais usadas pela população.

As apresentações acontecem nas sextas-feiras e sábados, às 21h. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos e custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Serviço

Apresentação Tesão Piá

Quando: 26 e 27 de janeiro; e 2 e 3 de fevereiro. Sempre, às 21h.

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Onde: Teatro Regina Vogue - Shopping Estação

Mais informações pelo (41) 2101-8292 ou pelo site aqui.