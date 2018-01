Barcelona confirma saída de Mascherano, que deve reforçar time chinês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona marcou para esta quarta-feira (24) uma cerimônia de despedida para Mascherano, confirmando nesta terça-feira (23) a saída do volante/zagueiro argentino. Embora o clube não diga qual será o destino dele, o jogador deve se transferir para o futebol chinês. Segundo o jornal "Sport" publicou no último dia 11, o jogador irá para o Hebei Fortune, que pagará 10 milhões de euros (R$ 39 milhões) ao Barcelona pelos serviços do atleta. O próprio Mascherano já havia expressado o desejo de deixar o clube. Com a saída do argentino, a camisa 14 ficará vaga. Este deve se tornar o número do brasileiro Philippe Coutinho, contratado no início do mês e sem um número confirmado até o momento, mesmo com a saída de Arda Turan (ex-camisa 7) para o Istanbul Basaksehir. O evento marcado para quarta-feira será institucional e contará com as presenças do presidente Josep Maria Bartomeu e o elenco principal do Barcelona. Mascherano é o quarto estrangeiro com mais partidas pelo clube catalão, perdendo somente para Lionel Messi, Philip Cocu e Daniel Alves. Contratado do Liverpool no final de agosto de 2010, Mascherano realizou 334 partidas e conquistou 18 títulos ao longo de sete anos e meio com a camisa azul-grená. Neste período ele trabalhou com os treinadores Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique e Ernesto Valverde.