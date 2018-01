Ex-Corinthians e Grêmio, Cristian reforça o São Caetano no Paulistão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Caetano oficializou nesta terça-feira (23) mais um reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Trata-se do volante Cristian, ex-Corinthians e que jogou o fim da última temporada pelo Grêmio. Ele assinou contrato com o clube do ABC Paulista até o fim do Estadual. Cristian estava livre no mercado depois de seu vínculo de três anos com o Corinthians junto com o empréstimo ao Grêmio chegar ao fim. Ele já vinha trabalhando fisicamente no Anacleto Campanella, estádio do São Caetano. "Venho treinando normalmente com o pessoal. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar. O importante é contribuir e ajudar de uma maneira favorável para o clube e todos", destacou o meio-campista, que ainda depende da sua regularização para estrear. Cristian chega para tentar ajudar o São Caetano a reagir no Paulistão. Foram duas derrotas nas primeiras rodadas: 3 a 1 contra o Ituano, em Itu, e 4 a 0 diante do Corinthians, no Pacaembu. "Somos um grupo. Aqui temos um bom time e podemos sair desta situação [últimas colocações]. Precisamos somar pontos. O Campeonato Paulista é difícil, mas temos condições em permanecer nele. Vamos em busca disso", afirmou o volante. O São Caetano volta a campo pela Série A-1 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (24), quando visita o Linense, às 17h, em Lins.