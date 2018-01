(foto: Divulgação)

Com nova formação, a banda curitibana Choke acaba de lançar a música “Apocalyptic Carnival”, que fará parte do EP “Supernova”. “Apocalyptic Carnival” foi gravada no estúdio Silent Music, em Curitiba, com produção de Karim Serri.

Confira a matéria completa no Blog Mobmetal.