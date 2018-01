Allianz Parque cancela evento e fica livre para o Palmeiras na Libertadores

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Allianz Parque estará livre para o Palmeiras disputar os três jogos da primeira fase da Libertadores. A gestão do estádio cancelou um evento que estava marcado para o dia 16 de maio, mesmo dia que o time entra em campo para disputar a última rodada da fase de grupos da competição sul-americana. Na última segunda-feira (22), a WTorre enviou um documento para o clube oficializando que o campo estará disponível nas datas marcadas pela Conmebol: no dia 3 de abril, contra o Alianza Lima; no dia 11 de abril, contra o Boca Juniors; e no dia 16 de maio, contra rival que será revelado após o fim da pré-Libertadores. O show de Ozzy Osbourne, marcado para o dia 13 de maio, está mantido. A construtora, no entanto, diz que haverá tempo para que o campo esteja bom para a disputa. A informação do calendário livre foi dada pelo "Globoesporte.com" e confirmada pelo UOL Esporte. Ao cancelar o evento, o Allianz Parque abre mão de uma receita proveniente da locação da arena, mas mantém a promessa aos seus patrocinadores e proprietários de cadeiras e camarotes de ter o Palmeiras atuando em casa nas principais partidas da temporada. Além disso, a construtora evita um novo gasto. Quando tira o time de casa por conta de eventos, a WTorre precisa arcar com o aluguel de outro estádio, além de recompensar com uma multa.