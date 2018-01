Investimento estrangeiro no Brasil chega a US$ 75 bilhões em 2017

MARIA CRISTINA FRIAS E LUCIANA COELHO, ENVIADAS ESPECIAIS DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O investimento estrangeiro direto no Brasil ficou em US$ 75 bilhões, segundo projeção feita pelo Ministério da Fazenda e divulgada em Davos nesta terça (23). Para 2018, a projeção é que o fluxo suba para US$ 80 bilhões. O número foi divulgado pela assessoria do ministério. Pouco antes, o ministro Henrique Meirelles dissera que o investimento "vem crescendo e ficou acima dos US$ 70 bilhões" no ano passado. O ministro está em Davos para o encontro anual do Fórum Econômico Mundial, que começou nesta terça-feira (23) e vai até sexta (26). O presidente Michel Temer fará um discurso sobre a recuperação da economia brasileira nesta quarta (24). Em outubro, investidores e empresários ouvidos pela reportagem eram unânimes em apontar as eleições de 2018 como um fator que tem limitado movimentos mais ousados na hora de apostar no Brasil. A principal preocupação é que o próximo governo não dê continuidade às reformas de Temer —e de que a fiscal, considerada pela maioria deles a mais importante, não seja contemplada.