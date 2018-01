Investidores pedem 'sem parar' que seja candidato, diz Meirelles em Davos

LUCIANA COELHO, ENVIADA ESPECIAL DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta terça-feira (23) em Davos que investidores lhe pedem "o tempo todo e sem parar" que se candidate à Presidência. "Isso é recorrente. É sempre", afirmou o ministro ao ser indagado pela reportagem se ouviu apelos para se lançar candidato durante o almoço com empresários e investidores promovido pelo Banco Itaú em Davos, onde acontece o 48º encontro anual do Fórum Econômico Mundial. Meirelles foi um dos palestrantes do evento, junto com o prefeito de São Paulo, João Doria. O ministro, porém, disse aos jornalistas que anunciará sua decisão sobre a candidatura apenas no início em abril. E descartou a possibilidade de se tornar vice: "De jeito nenhum". Em Davos para falar da retomada econômica do Brasil e acompanhar o presidente Michel Temer, que chega à cidade amanhã para discursar no Fórum, Meirelles afirmou que há crescente alerta dos investidores internacionais em relação às eleições do Brasil neste ano, mas que, apesar disso, o país voltou a atrair interesse. "É notória a diferença para o ano passado", disse o ministro a jornalistas após o almoço. "O total do investimento no Brasil está crescendo, e isso mostra o interesse gerado pelo aumento da demanda e as perspectivas. Agora, claro, não há dúvida que se olha o período mais longo, o país vai entrar num processo importante de discussão eleitoral, é normal que muitos passem a ter cautela, aguardando o desenrolar dos acontecimentos", afirmou. "Mas o interesse ainda e muito grande, e o investimento estrangeiro direto continua a crescer." PREVIDÊNCIA Segundo o ministro, o clima é de "o Brasil vai bem". A principal dúvida é em relação à data de votação da reforma da Previdência —se antes ou depois do início da campanha eleitoral. Esse é um dos fatores que levou a agência de avaliação de risco Standard & Poor's a rebaixar a nota do Brasil neste mês, uma avaliação que, segundo Meirelles, "deve ser respeitada, mas não cobre o quadro todo". Reportagem da Folha de S.Paulo desta segunda-feira (22) informa que o governo já trabalha com um plano B caso não consiga apoio suficiente para aprovar a reforma da Previdência ainda em fevereiro, como gostaria. A ideia seria fazer um último esforço de aprovação, ainda na gestão Michel Temer, em novembro. O plano A, tanto da área econômica como do Planalto, segue sendo fevereiro. Mas a alternativa B vem se cristalizando em conversas, ainda que não seja consensual.