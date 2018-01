SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No "Encontro" desta terça (23) Ana Furtado foi pega de surpresa pelo comediante Marcelo Adnet. A apresentadora, que substitui a titular Fátima Bernardes, levou uma pancada na cara por um passo de dança do colega.

O episódio aconteceu enquanto os convidados se divertiam ao som de Psirico. Ana e Adnet pulavam juntos, cantando para a câmera, quando o humorista saltou e, ao abrir os braços, acertou a apresentadora. Ana virou o rosto em reação à pancada e, ainda rindo, foi acudida por Adnet, preocupado com soco acidental.

Mais tarde, ambos comentaram o ocorrido no Twitter. "Depois do sucesso de 'Que Tiro Foi esse', vem aí o próximo hit do Carnaval, 'Que Porrada Foi Essa'", escreveu a apresentadora, que publicou o vídeo do acidente. "O que eu tenho a dizer é que tinham dois rapazes sem camisa, dançando e eu fui dar um chutinho na câmera e peguei um braço na Ana. Foi sem querer! Ela passa bem e não foi um chute, como estão dizendo. Ela já respira bem, sem ajuda de aparelhos", brincou Adnet, em um vídeo publicado no Twitter de Ana. A imagem logo repercutiu nas redes e foi interpretada pelos internautas de maneiras diferentes."Eu sou a Ana Furtado e o Adnet é a vida", comentou um internauta. "Eu sou a Ana Furtado e o Adnet são as contas para pagar", acrescentou outro.