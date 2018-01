Chevrolet muda estrutura do Onix e melhora nota em teste de colisão

EDUARDO SODRÉ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O compacto Chevrolet Onix, carro mais vendido no Brasil nos últimos três anos, passou por novo crash test promovido pelo Latin NCAP ( organização que avalia os veículos por meio de testes de impacto). O modelo, que havia tirado nota zero em 2017, obteve agora agora três estrelas na proteção para adultos e crianças. O teste foi patrocinado pela Chevrolet. Por meio de nota, a montadora afirma que "desde a publicação da nova norma da ABNT sobre impactos laterais, em agosto de 2013, trabalha na evolução estrutural do Onix." A regra entrará em vigor no próximo mês de agosto. "Os reforços estruturais recentemente implementados no veículo antecipam a entrada em vigor da norma. O resultado do teste realizado pela Latin NCAP, conferindo três estrelas ao modelo, reflete as melhorias incorporadas ao veículo", diz o comunicado da Chevrolet. Segundo o Latin Ncap, as melhorias no Onix foram implementadas neste mês. Os primeiros modelos que receberam os reforços e também sistema de fixação para assentos infantis foram produzidos no dia 15 de janeiro. Apesar da evolução, o Latin NCAP criticou o resultado. "A proteção para os ocupantes adultos conseguiu alcançar apenas as três estrelas, apresentando uma proteção fraca para o peito do adulto no impacto frontal e no lateral. A Proteção do ocupante Infantil mostrou um resultado de três estrelas com proteção marginal no teste de impacto frontal no 'dummy' [boneco] de três anos", diz a nota divulgada pela entidade.