A beleza retratada no tempo

Relógio de parede George Nelson para a Inove Design (foto: Divulgação)

Nos mais variados tamanhos, formas e materiais, os relógios de parede são um símbolo que há anos comtempla funcionalidade e beleza para os ambientes. Clássicos, modernos, neutros ou coloridos, sugerem um toque pessoal que transmite mais do que simplesmente horas, pois garante personalidade e estilo.

Práticos, estão sempre à disposição dos olhares. Estampam as paredes como obras de arte realmente vivas, se atualizando a cada segundo, vivendo junto com o passar do tempo. Em um período onde o funcional e o design precisam andar lado a lado para conquistar apreciadores, os relógios de paredes são a união desses dois quesitos básicos que resultam em conforto e muito bom-gosto.

A Inove Design oferece um padrão de relógios multi sensoriais que interagem com a decoração ao fazer parte dela. As molduras brincam com o espaço aguçando a imaginação e apimentando o cenário ao qual são inseridos.

Relógio de parede Sunflower Clock, da Vitra para a Inove Design

Base mesa de jantar Ori by Jader Almeida

30% off

A Ton Sur Ton está com descontos especiais nos mobiliários: os produtos estão com até 30% de desconto em 10x. A loja fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1285, Batel.

Poltrona Cheig by Jader Almeida

Cores e Madeira

Espaços pequenos não precisam ser necessariamente brancos. Vale a pena investir em texturas, madeira, cores e com isso criar várias combinações. O ambiente da Formighieri Móveis Sob Medida apostou na madeira que traz uma dose de charme e confere uma atmosfera aconchegante ao ambiente. O móvel ganhou a cor azul destacando o espaço com personalidade e elegância.

Showroom da Formighieri Móveis Sob Medida