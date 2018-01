Com três zagueiros, Fluminense busca primeira vitória na Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com muitas modificações em relação a 2017, o Fluminense dá sequência ao seu novo sistema de jogo. Com três zagueiros, a equipe dirigida por Abel Braga enfrenta a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ). Após perder peças importantes do setor ofensivo, como o meio-campista Gustavo Scarpa e centroavante Henrique Dourado, reforçar a defesa passou a ser a opção mais viável para o treinador. Com isso, Renato Chaves, Gum e o promissor Ibãnez seguem como titulares do time após o empate sem gols com o Botafogo, sábado passado, no Maracanã. Espera-se que, com a presença do trio, os laterais Gilberto e Marlon tenham mais liberdade para atacar. O problema de Abel Braga, no entanto, não desaparece com a definição do esquema tático. Além de ter um plantel muito jovem, o Fluminense carece de atacantes. Até o momento, Pedro vem sendo o escalado no lugar de Henrique Dourado para fazer parceria com Marcos Júnior. E ao mesmo tempo em que Abel procura a melhor formação, o Fluminense busca sua primeira vitória neste ano. Até agora, a equipe tricolor somou um ponto em duas rodadas e marcou um gol. Como consequência dessa campanha, o Fluminense ocupa a lanterna do Grupo B da Taça Guanabara. Já a Portuguesa, que empatou as duas primeiras partidas e vem de um 0x0 com o Madureira em casa, está em terceiro, com 2 pontos, ao lado do Botafogo. FLUMINENSE Júlio César; Renato Chaves, Gum, Ibañez; Gilberto, Douglas, Jádson, Sornoza, Marlon; Pedro, Marcos Júnior. T.: Abel Braga PORTUGUESA-RJ Milton Raphael; Cássio, Luan, Marcão, Diego Maia; Muniz, Jhonnatan, Maicon Assis, Romarinho; Sassá, Alexandro. T.: João Carlos Ângelo Estádio: Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ) Horário: 21h45 desta quarta-feira ​Juiz: Grazianni Maciel Rocha