Postagens de família do ‘BBB’ revoltam internet

A família Lima, composta por Ayrton, Eva, Ana Clara e Jorge, os primeiros a entrar na casa do ‘Big Brother Brasil 18’, estão dando o que falar na internet graças a postagens feitas por eles em suas redes sociais no passado. Em 2010, Ayrton fez uma postagem que alguns usuários estão entendendo como abusiva: “Se o Boninho me colocasse no BBB e a Amy Winehouse fosse dar show na casa, enchia o rabo dela de caipirinha e passaria o ferro nela”. Em outros casos mais recentes, utilizou expressões consideradas racistas para falar sobre ir ao banheiro. Sobre a ex-BBB Ana Paula Renault, ele escreveu: “Tu deu sorte de a produção ter colocado o c*** do Laércio. Comigo tu surtaria na casa. Dava logo um tapa nessa tua bunda furada”.

Marcos Harter afirma que Boninho ‘quase estraga’ o ‘Big Brother Brasil’

O ex-BBB Marcos Harter, 38 anos, falou ontem que Boninho “tenta ajeitar, mas quase estraga o ‘Big Brother Brasil’”. O ex-BBB desabafou sobre atitudes grosseiras do diretor em entrevista ao ‘Luciana By Night’. “Ele tem os méritos dele, mas a forma com a qual ele entra e aborda os participantes é muito desonesta com o programa. É muita grosseria, entra falando palavrão”, afirmou Harter. O médico contou que muitos participantes saem do ‘BBB’ acreditando que terão uma chance de entrar para o elenco da Globo, mas que isso é viver de migalhas. “Não quero nada do Boninho. Pela humilhação, não vale”, disse. Marcos, que participou do “Big Brother Brasil” e de “A Fazenda” em 2017, ganhou fama de vilão após ser expulso do reality pelas supostas agressões a Emilly Araújo, vencedora da 17ª edição, com quem ele tinha um relacionamento. A entrevista foi ao ar ontem.

John Williams

50 anos após 1ª indicação, músico chega à 51ª disputa do Oscar

Há exatos 50 anos, em 1968, o músico John Williams recebeu sua primeira indicação ao Oscar, por ‘O Vale das Bonecas’ (1967). Ele conheceu também sua primeira derrota – foi superado pela dupla Alfred Newman e Ken Darby, vencedores por ‘Camelot’. Meio século depois, o compositor das trilhas mais colantes da história do cinema (‘Tubarão’, ‘Superman’, ‘Caçadores da Arca Perdida’, ‘Star Wars’) chega à sua 51ª indicação, justamente pelo oitavo episódio da franquia ‘Star Wars”, “Os Últimos Jedi’. Apesar de ser nome mais fácil que o de Meryl Streep entre os indicados, Williams também deve ser um dos que mais perderam o Oscar, já que tem “apenas” cinco estatuetas no currículo: pelos filmes “Um Violinista no Telhado” (1971), “Tubarão” (1975), “Star Wars - A Nova Esperança” (1977), “E.T. - O Extraterrestre” (1982) e “A Lista de Schindler” (1993). John Williams é o artista vivo com maior número de indicações. No total, perde apenas para o finado Walt Disney, com 59.

Globocop

Helicóptero da Globo cai no mar em Recife e duas pessoas morrem

Duas pessoas morreram na queda do Globocop, helicóptero da TV Globo em Pernambuco, na manhã de ontem. O acidente ocorreu na praia do Pina, zona sul do Recife, por volta das 6 horas. Dois dos ocupantes eram funcionários da empresa Helisae, que presta serviços para a TV Globo há mais de 15 anos. O helicóptero era pilotado pelo comandante Daniel Galvão, que morreu no local. Também estavam a bordo a 1ª sargento da Aeronáutica Lia Maria Abreu de Souza, que chegou a ser socorrida, mas morreu, e o operador de transmissão Miguel Brendo Pontes Simões, que foi internado em estado grave. As três vítimas foram retiradas do mar por moradores do local.

Acidente

Ana Furtado leva pancada de Marcelo Adnet ao vivo

No ‘Encontro’ de ontem, Ana Furtado foi pega de surpresa pelo comediante Marcelo Adnet. A apresentadora, que substitui a titular Fátima Bernardes, levou uma pancada na cara por um passo de dança do colega. O episódio aconteceu enquanto os convidados se divertiam ao som de Psirico. Ana e Adnet pulavam juntos, cantando para a câmera, quando o humorista saltou e, ao abrir os braços, acertou a apresentadora. “Depois do sucesso de ‘Que Tiro Foi esse’, vem aí o próximo hit do Carnaval, ‘Que Porrada Foi Essa’”, escreveu a apresentadora no Twitter.

Níver do dia

Neil Diamond

cantor e compositor norte-americano

77 anos