Alimentação e combustíveis pressionam inflação na Grande Curitiba

Os preços começaram o ano em alta em Curitiba, puxados principalmente pelos grupos alimentação e combustíveis. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado ontem em janeiro a inflação da região de Curitiba ficou em 0,52%. O montante, junto com São Paulo, é o maior encontrado entre as capitais brasileiras pesquisadas. Além disso é superior à nacional para janeiro que ficou em 0, 39%, acima da de dezembro de 0,31%.

Nas duas capitais se destacaram os preços da gasolina, que subiu, respectivamente, 2,79% e 3,56% e do etanol (4,12% e 5,14%). Ainda em Curitiba, cabe destacar o aumento de 3,91% na refeição fora de casa. O menor índice foi o de Belém (-0,06%) sob influência das quedas de 7,54% nas tarifas de energia elétrica e de 9,40% na passagem aérea. A seguir, tabela com os resultados por região pesquisada.

Em janeiro, embora os Transportes tenham apresentado o mais elevado resultado entre os grupos, com 0,86%, foi Alimentação e Bebidas o principal responsável pelo crescimento da taxa do IPCA-15, ao passar de 0,35% para 0,39% de dezembro para janeiro. Na região metropolitana de Curitiba, a alta dos alimentos chegou a atingir 1,54%, ao passo que na de Porto Alegre, a alta foi de 0,16%.

Interrompendo a sequência de quedas registradas nos últimos sete meses, o grupo Alimentação e Bebidas (0,76% e 0,19 pontos porcetuais) voltou a subir sob a pressão dos alimentos consumidos em casa, que variaram 0,97%. Os preços de alguns produtos subiram bastante, inclusive invertendo a queda registrada em dezembro, como o tomate (19,58%), a batata-inglesa (11,70%) e as frutas (4,39%). As carnes variaram 1,53%, após a alta de 0,41% de dezembro. Outros que vinham caindo intensificaram a queda, como o feijão-carioca (de -5,02% para -5,86%) e o leite longa vida (de -0,24% para -1,69%).

Na alimentação fora de casa, as áreas variaram da queda de 0,97%, na região metropolitana de Porto Alegre, até a alta de 2,33% na de Curitiba.

O IPCA-15 indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e Goiânia.

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS