Flamengo segue com garotos para encarar o Bangu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo mantém sua formação com "garotos" para a terceira rodada da Taça Guanabara, nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Bangu, na Ilha do Urubu. Dono da melhor campanha do Campeonato Estadual, o time de Paulo César Carpegiani ganhou as duas partidas disputadas até o momento. Depois de estrear com um triunfo por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, a equipe fez 1 a 0 no Cabofriense. Com os 100% de aproveitamento, o Flamengo lidera o Grupo A, com 6 pontos, sendo seguido pelo Bangu, com 4, e pelo Vasco, com 3. Embora o time esteja repleto de garotos para encarar o Bangu, um deles chama a atenção. Vinícius Júnior, autor do gol da vitória sobre o Cabofriense e jogador já negociado com o Real Madrid, formará trio de ataque com Lucas Silva e Lincoln. Essa deve ser a última partida com o Flamengo atuando sem seus principais atletas. No próximo fim de semana, Carpegiani deve optar por sua escalação titular para enfrentar o Vasco, no Maracanã. Pelo lado do Bangu, um empate já é considerado um grande resultado. A equipe ocupa o segundo lugar do Grupo A e tem um ponto à frente do Vasco. Até agora, o Bangu ganhou do próprio Vasco, em São Januário, por 2 a 0 e empatou por 2 a 2 com o Volta Redonda em seu estádio. FLAMENGO Gabriel Batista; Rodinei, Matheus Thuler, Léo Duarte, Renê; Jonas, Ronaldo, Jean Lucas; Vinícius Júnior, Lincoln, Lucas Silva. T.: Paulo César Carpegiani BANGU Célio Gabriel; Valdir, Michel, Dalton, Guilherme; Magno, Marcos Júnior, Rodney, Almir; Sidney, Nilson. T.: Alfredo Sampaio Local: Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro Horário: 19h30 desta quarta-feira Juiz: Leonardo Garcia