Michael Bolton vem a Curitiba em março

Cantor já vendeu mais de 65 milhões de cópias (foto: Andrew Macpherson)

O renomado cantor e compositor norte-americano Michael Bolton conhecido por baladas pop de sucesso como “How Am I Supposed to Live Without You” e “When a Man Loves a Woman”, que já vendeu mais de 65 milhões de discos ao redor do mundo e foi premiado diversas vezes no Grammy Awards vem ao Brasil em março de 2018 para uma série de shows da sua turnê “Uma Noite com o Vencedor do Grammy Michael Bolton”, que vai reunir os grandes sucessos da carreira. Com realização da Seven Entretenimento e Poladian Produções, ele desembarca pela primeira vez em Curitiba no dia 15 de março para apresentação inédita no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21horas. Além da capital paranaense, a turnê passa também pelo Rio de Janeiro (08.03), Bahia (10.03) e São Paulo (13.03).

Conhecido por sua voz marcante e letras emocionantes, assim como por seu charme e bela aparência que lhe renderam títulos como “Homem mais sexy da revista People”, Michael já teve nove álbuns no Top-10 da Billboard e 9 #1 singles. Em reconhecimento a suas conquistas artísticas, Michael ganhou 2 Grammys como Melhor Performance Pop Vocal (nomeado quatro vezes), 6 American Music Awards e uma Estrela na Calçada da Fama de Hollywood. Como compositor, ganhou mais de 24 Prêmios BMI & ASCAP, incluindo o Compositor de Canções do Ano, os Prêmios 9 Million-Air e o Prêmio Hitmakers do Hall of Fame de compositores.

Suas músicas foram gravadas por uma lista de mais de 100 artistas. Muitas dessas canções se tornaram singles de sucesso impactando as carreiras de artistas como Laura Branigan (“How Am I Supposed to Live Without You”), KISS (“Forever”), Barbra Streisand (“We’re Not Making Love Anymore”), Cher (“I Found Someone”) e Kenny G (“By the Time this Night is Over”). Entre seus maiores sucessos como cantor estão “That’s What Love is All About”, “How Am I Supposed to Live Without You”, “When A Man Loves a Woman”, “When I’m Back in My Feet”, “How Can We be Lovers”, “ Georgia on My Mind “, “Missing You Now”, “To Love Some Somebody” e “Said I loved You...But I Lied”.

Bolton continua comprometido com causas humanitárias, especialmente através da The Michael Bolton Charities, bem como de outras organizações filantrópicas.

SERVIÇO

Michael Bolton

Quando: 15 de março de 2018 (Quinta), às 21 horas

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Duração do show: cerca de 90min

Quanto: variam de R$180,00 (meia-entrada) a R$730,00(inteira), de acordo com o setor.

Plateia Premium - R$730,00 (inteira) e R$370,00 (meia-entrada);

Plateia Inferior - R$650,00 (inteira) e R$330,00 (meia-entrada);

Plateia Superior - R$470,00 (inteira) e R$240,00 (meia-entrada);

Plateia Superior Canto - R$350,00 (inteira) e R$180,00 (meia-entrada). A meia-entrada

Realização: Seven Entretenimento e Poladian Produções