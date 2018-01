Para Trudeau, questões de gênero são prioridade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alternando entre o inglês e o francês, o premiê canadense, Justin Trudeau, falou nesta terça-feira (23) ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, e salientou a importância da igualdade de gênero em governos e empresas. "Contratar, promover e manter mulheres é algo que podemos fazer hoje e agora", disse Trudeau, que lembrou os recentes movimentos #MeToo e Time's Up, que revelaram denúncias de assédio sexual, e a Marcha das Mulheres. "São movimentos que nos dizem que precisamos ter uma discussão séria sobre políticas de igualdade de gênero." Ao citar a liderança canadense do G7 (grupo dos sete países mais ricos) neste ano, Trudeau afirmou que "o avanço dos direitos das mulheres será prioridade". Trudeau lembrou que raça, orientação sexual e origem são obstáculos adicionais às mulheres. "Em 2016, entre mulheres que haviam sido recém-apontadas para conselhos de administração de empresas no Canadá, 77% eram brancas." Questionado pelo moderador sobre a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de renegociar o Nafta -acordo de livre comércio com Canadá e México-, Trudeau disse estar "trabalhando duro para mostrar a ele o quão bom o Nafta é". "O Nafta beneficiou não só a minha economia, mas a economia dele e a de todo mundo." Trudeau abordou ainda, sem dar exemplos, as preocupações de trabalhadores que, céticos com a globalização, apoiaram discursos populistas mundo afora. "Se vocês [plateia] estão ansiosos, imaginem como as pessoas que não estão nesta sala estão se sentindo."