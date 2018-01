Excesso de velocidade, farol baixo desligado, ultrapassagem em local proibido e falta de licenciamento. Essas são as principais infrações cometidas pelos motoristas nas rodovias federais que passam pelo Paraná, segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgados nesta terça-feira 923). A lista traz as 20 infrações de trânsito mais registradas pelo órgão durante o ano de 2017 no Paraná.

Os radares flagraram 199,8 mil veículos transitando em velocidades até 20% superiores ao limite máximo. Outros 66,3 mil motoristas foram autuados por estar entre 20% e 50% acima do limite. Ambas as infrações de velocidade foram as mais registradas no período.

As equipes da PRF emitiram 62,5 mil autuações por farol baixo desligado em rodovias, 23,3 mil por ultrapassagens em trechos de faixa contínua e 12,9 mil por falta de licenciamento. No total, a PRF registrou 516,7 mil autuações no estado.

Quase 9 mil veículos foram autuados por mau estado de conservação, o que inclui pneus desgastados e problemas no sistema de freios, por exemplo.

Infração que leva à suspensão direta da carteira de habilitação, o ato de transitar acima de 50% do limite máximo de velocidade foi flagrado 7.442 vezes. Esse número significa 20 autuações por dia. O prazo da suspensão da carteira varia de dois a oito meses.

Em 6,2 mil abordagens, o condutor não era habilitado para guiar o veículo. Em outras 2,1 mil, a carteira de habilitação estava suspensa, conduta que, além da infração administrativa, caracteriza também crime de trânsito.

Os flagrantes de veículos transitando pelo acostamento somaram 4.734 autuações. Os casos de embriaguez ao volante, 3.958.

Os policiais rodoviários federais abordaram ainda 2.076 veículos nos quais crianças eram transportadas sem o equipamento de retenção adequado à idade --assento de elevação, cadeirinha ou bebê-conforto.

Multas mais comuns nas rodovias federais do Paraná