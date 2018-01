Queda de árvore no Boqueirão (foto: Franklin de Freitas)

Depois de quase 20 dias sem dar as caras em Curitiba, o sol que saudou a manhã dos curitibanos trouxe uma virada de tempo, com vento e chuvas de verão. Em Curitiba, a chuva 'entrou' pela região Sul. Apesar de rápida, provocou a queda de uma árvore na rua Cascavel, no Boqueirão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em menos de 24 horas, essa foi a oitava árvore derrubada na Capital pelas tempestades de verão deste ano. Só na noite de segunda-feira (22), foram sete, sendo seis no Boqueirão e uma no Uberaba. No domingo (21), uma ávore caiu e bloqueou a rua Almirante Tamandaré, perto da esquina com a Visconde de Guarapuava, no Alto da XV.

Ao longo da tarde, as nuvens avançaram pela cidade que acabou registrando pancadas em praticamente todos os bairros da Capital.

No Litoral, segundo o Simepar, foram registrados ventos fortes. Em Guaratuba os ventos chegaram a 75,9 km/h. Em Paranaguá, os ventos ultrapassaram os 70,0 km/h. Para hoje os termometros devem marcar 31º de máxima em Paranaguá e 29º em Curitiba.