Após desencantar, Vasco busca embalo contra Cabofriense

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Cabofriense nesta quarta-feira, às 17h, em Bacaxá, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Mais do que a segunda vitória consecutiva, o time dirigido por Zé Ricardo busca embalar na temporada 2018. Com a proximidade do primeiro "mata-mata" da Libertadores, o Vasco precisa acertar seu time-base e conta com os jogos do Estadual para isso. Mas, por enquanto, Zé Ricardo escalará uma formação mista, pois tem pela frente um clássico contra o Flamengo no fim de semana. Ao menos, com o fim da disputa política no clube pela presidência, o Vasco tem a chance de retomar a tranquilidade para jogar. E diante do Cabofriense, o meio-campista Nenê será o único titular presente. Outro destaque na escalação é o atacante Rildo, contratado após o bom desempenho que teve no Coritiba. Com três pontos em duas partidas, o Vasco ocupa o terceiro lugar no Grupo A, atrás de Flamengo e Bangu. Uma derrota em Bacaxá complica as pretensões do time de Zé Ricardo, pois o Cabofriense tem um ponto e quer entrar na briga por vaga na semifinal da Taça Guanabara. CABOFRIENSE George; Leomir, Victor Silva, Leandro Euzébio, Airton; Levi, Maranhão, Bruno Tubarão, Kaká Mendes; Davi Ceará, João Carlos. T.: Antonio Carlos Roy VASCO Gabriel Félix; Galhardo, Luiz Gustavo, Ricardo, Alan Cardoso; Bruno Paulista, Andrey, Guilherme Costa, Nenê; Rildo, Caio Monteiro. T.: Zé Ricardo Estádio: Bacaxá, em Saquarema (RJ) Horário: 17h desta quarta-feira Juiz: Rodrigo Nunes de Sá