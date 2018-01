Botafogo e Novorizontino fazem duelo de opostos em Ribeirão Preto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), recebe, nesta quarta-feira, às 19h30, um duelo entre opostos do Campeonato Paulista. O Botafogo, que ainda não ganhou nenhum ponto e tem a segunda pior campanha do Estadual, recebe o Novorizontino, que tem o quarto melhor retrospecto do torneio nas duas primeiras rodadas. Lanterna do Grupo D, o Botafogo luta pela recuperação após as derrotas para Bragantino e Palmeiras. Já o Novorizontino, que soma quatro pontos, quer aproveitar o bom momento após ter arrancado um empate com o São Paulo, no Morumbi. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Linense enfrenta o São Caetano nesta quarta-feira, às 17h, no estádio Gilbertão, em Lins. A equipe do interior, que estreou com uma derrota em casa para o Santos, se recuperou na rodada passada ao bater a Ponte Preta, em Campinas. Mesmo assim, ainda está em último lugar no acirrado Grupo A, com três pontos -o líder é o Bragantino, com seis. Já o São Caetano tem a pior campanha do Estadual até o momento. Com duas derrotas em duas partidas, a equipe do ABC só marcou um gol e levou sete.