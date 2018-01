A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 7.250 quilos de maconha ontem em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná. Esta é a maior apreensão de maconha feita pela Polícia Rodoviária Federal no Paraná desde 23 de novembro de 2015, quando 24,5 toneladas da droga foram apreendidas, também em Alto Paraíso.

A apreensão foi realizada em frente à Unidade Operacional Porto Camargo, na BR-487, já na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul.

As mais de 7,2 toneladas de maconha estavam escondidas em uma carreta, sob uma carga de sacos de trigo.

A equipe da PRF prendeu em flagrante o motorista, de 39 anos de idade, e encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Aos policiais rodoviários federais, o motorista do caminhão disse que buscou a droga em Naviraí (MS) e que a levaria para Belo Horizonte (MG).

A equipe da PRF fez a abordagem da carreta bitrem por volta das 8 horas da manhã.

Os policiais desconfiaram do nervosismo do motorista, que fumava um cigarro atrás do outro enquanto a equipe de policiais fazia a vistoria do veículo.

Após fazer a deslacração da carga, a equipe localizou a droga, sob o trigo.