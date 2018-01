Trânsito curitibano está com menos carros, mas mais acidentes

A situação do trânsito curitibano não deixa de ser curiosa. Após anos de crescimento contínuo, em 2017 a Capital registrou a segunda queda consecutiva na frota, que passou de 1.405.123 veículos em dezembro de 2016 para 1.401.153, redução de 0,28%. Isso, contudo, não se converteu em um menor número de acidentes.

Em 2017 o BPTran registrou um total de 6,3 mil acidentes na cidade, aumento de 18% na comparação com o ano anterior, quando haviam sido 5,4 mil ocorrências. O número de mortos também subiu, passando de 51 para 54. O número não considera trechos de estrada que cortam a cidade, tais como a Linha Verde e as BRs no perímetro urbano (como os contornos).