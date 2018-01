Feriado em SP terá rodízio suspenso, estradas cheias e temperaturas altas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de 1,7 milhão de carros devem deixar São Paulo a partir desta quarta-feira (24) em direção ao litoral paulista e ao interior do Estado por causa do feriado prolongado de aniversário da cidade, celebrado na quinta (25). Por conta disso, as estradas deverão ter movimento intenso nos dois dias. As concessionárias responsáveis pelas principais rodovias de São Paulo apontam maior movimento já a partir das 15h desta quarta, mantendo o tráfego elevado até a tarde de quinta. Já para quem ficar na capital paulista, a previsão é de movimento mais tranquilo, inclusive com a suspensão do rodízio de veículos na quinta e sexta-feira (26). A ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) também serão suspensos na quinta, mas voltam a funcionar na sexta. Agências bancárias, dos Correios e do Poupatempo estarão fechadas na quinta, mas também voltam a funcionar normalmente na sexta-feira. O Mercadão completará 85 anos também na quinta e funcionará das 6h às 18h. Os mercados da Lapa, Santo Amaro e São Miguel, no entanto, estarão fechados, assim como o sacolão de São Miguel. Já o tempo deve mudar pouco durante o feriado, segundo o Climatempo. As temperaturas cairão um pouco, após ficarem próximas dos 34°C na quarta, mas ainda ficarão perto dos 30°C. Já as pancadas de chuvas continuarão a marcar presença durante a tarde, podendo causar transtornos.