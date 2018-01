Em Curitiba, seleção de masters da Ucrânia vence veteranos do Trio de Ferro

Ucrânia, de amarelo, enfrenta o Amigos do Macaris, de azul (foto: Valquir Aureliano)

A seleção de masters da Ucrânia venceu por 5 a 1 um combinado de ex-jogadores de Atlético, Coritiba e Paraná, nessa terça-feira (dia 23) à noite, no Trieste Stadium, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Os gols ucranianos foram marcados pelos atacantes Vorobey (dois) e Voronin (um), e pelo meia Nazarenko (um). O gol do time curitibano foi marcado pelo meia-atacante Kelly (ex-Atlético-PR), em cobrança de pênalti.

Voronin, 38 anos, jogou no Liverpool e no Bayer Leverkusen. Nazarenko, 37 anos, somou 56 jogos pela seleção principal da Ucrânia e esteve na Copa do Mundo de 2006. Vorobey, 39 anos, acumulou 68 jogos pela seleção principal do país europeu e disputou quatro partidas na Copa de 2006.

O adversário do Masters da Ucrânia, o Amigos do Macaris, começou jogando com Marcelo (ex-Atlético-PR); Alessandro (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001), Valdomiro (ex-Palmeiras), Igor (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001) e Marcão (ex-Atlético-PR), Cocito (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001), Alex Lopes (ex-Atlético-PR), Paulo Miranda (ex-Paraná, Coritiba e Atlético-PR), Ademir Alcântara (ex-Coritiba) e Adriano Gabiru (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001) e Macaris (campeão mundial de boxe nos anos 90).

Na partida preliminar, o time de masters do Figueirense empatou em 2 a 2 com o Amigos do Macaris. Os gols da equipe catarinense foram marcados por Ricardo e Neguinho. Polaco (ex-atacante do Coritiba) e Chupeta (do futebol amador de Curitiba) fizeram para o time de ex-atletas curitibanos.

O evento foi promovido por Macaris do Livramento, 58 anos, campeão mundial de boxe nos anos 90, e hoje presidente da Federação Paranaense de Boxe. Ele conseguiu trazer a seleção da Ucrânia com a ajuda de Carlos Valdir Henze Junior, líder da comunidade ucraniana no Brasil e ex-presidente do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava.

Os ingressos para o evento custavam R$ 20. Parte da renda é destinada ao Hospital Pequeno Principe.

ESCALAÇÃO DA UCRÂNIA

1 Reva

26 Donets

6 Shershun

5 Yezerskvy

13 Shevchuk

9 Edmar

25 Levchenko

17 Tsykhmeistruk

18 Nazarenko

10 Voronin

11 Vorobey

Entraram no segundo tempo: Vaschuk, Markevich, Sviderskyi, Nagorniak, Samoilov, Sobutskyy

ESCALAÇÃO DOS AMIGOS DO MACARIS

1 Marcelo (ex-Atlético-PR)

2 Alessandro (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001)

3 Valdomiro (ex-Palmeiras)

4 Igor (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001)

6 Marcão (ex-Atlético-PR)

7 Cocito (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001)

5 Alex Lopes (ex-Atlético-PR)

8 Paulo Miranda (ex-Paraná, Coritiba e Atlético-PR)

10 Ademir Alcântara (ex-Coritiba)

19 Adriano Gabiru (ex-Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001)

9 Macaris (campeão mundial de boxe nos anos 90)

Entraram depois: Totho (atacante, ex-Coritiba), Reginaldo Nascimento (volante, ex-Coritiba), Rodrigo Crasso (lateral, ex-Atlético e Coritiba), Christian (meia, ex-Coritiba), Clóvis (volante, ex-Atlético), Tcheco (meia, ex-Coritiba e Paraná), Castorzinho (meia, ex-Coritiba), Edinelson (lateral, ex-Paraná), Kelly (meia, ex-Atlético), Pastor (meia, ex-Colorado) e Rogério Souza (lateral, ex-Atlético)

O ELENCO DE MASTERS DA UCRÂNIA

1 Vitalii Reva, goleiro, 43 anos, 9 jogos na Seleção da Ucrânia (2001-2003)

2 Volodymyr Yezerskiy ,41 anos, 39 jogos na Seleção (1998-2008), 1 jogo na Copa 2006 (#5)

3 Vyacheslav Sviderskiy, 39 anos, 12 jogos na Seleção (2005-2007), 3 jogos na Copa 2006 (#22)

4 Vitalii Samoilov, 42 anos

5 Andrii Donets, 37 anos

6 Bogdan Shershun, 36 anos, 4 jogos na Seleção (2003-2006)

7 Vyacheslav Shevchuk, 38 anos, 53 jogos na Seleção (2003-2016)

8 Vladyslav Vashchuk, 43 anos, 63 jogos na Seleção (1996-2007), 3 jogos na Copa 2006 (#17)

9 Eduard Tsykhmeistruk, 44 anos, 7 jogos na Seleção (1998-1999)

10 Sergii Nazarenko, 37 anos, 56 jogos na Seleção (2003-2012), 0 jogos na Copa 2006 (#18)

11 Sergii Nagornyak, 46 anos 14 jogos na Seleção (1994-2002)

12 Andriy Vorobey, 39 anos, 68 jogos na Seleção (2000-2008), 4 jogos na Copa 2006 (#16)

13 Edmar Galovskiy de Lacerda, 37 anos, 15 jogos na Seleção (2011-2014)

14 Yevhen Levchenko, 40 anos, 8 jogos na Seleção (2002-2009)

15 Andriy Voronin, 38 anos, 74 jogos na Seleção (2002-2012), 4 jogos na Copa 2006 (#10)

16 Myron Markevych, 66 anos, 4 jogos na Seleção como treinador principal (2010)

17 Oleh Sobutskyy, 45 anos - presidente da Associação de Veteranos de Futebol da Ucrânia

Treinador: Anatoliy Demianenko