Quina volta a acumular e deve pagar R$ 6 milhões no próximo concurso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.588 da Quina. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em Concórdia (SC), foram os seguintes: 33, 42, 57, 67 e 75. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 6.000.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 64 apostas ganhadoras, R$ 8.397,81 Terno - 3 números acertados - 6726 apostas ganhadoras, R$ 120,16 Duque - 2 números acertados - 169427 apostas ganhadoras, R$ 2,62

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.834 da Lotomania. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em Concórdia (SC), foram os seguintes: 01, 06, 22, 23, 24, 35, 36, 37, 44, 51, 55, 58, 61, 68, 71, 77, 79, 81, 93 e 94. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 2.100.000,00. Confira o rateio oficial: 20 números acertados - Não houve acertador 19 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 29.189,97 18 números acertados - 71 apostas ganhadoras, R$ 2.055,63 17 números acertados - 661 apostas ganhadoras, R$ 220,80 16 números acertados - 4738 apostas ganhadoras, R$ 30,80 15 números acertados - 22808 apostas ganhadoras, R$ 6,39 0 acertos - Não houve acertador

TIMEMANIA

Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.135 da Timemania. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em Concórdia (SC), foram os seguintes: 04, 28, 31, 36, 45, 56 e 61. O time do coração é o ABC-RN. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$6.900.000,00. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 26.515,24 5 números acertados - 256 apostas ganhadoras, R$ 739,82 4 números acertados - 4501 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 43081 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - A B C/RN - 18752 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

Nenhum apostador acertou as seis dezenas dos dois sorteios do concurso 1.747 da Dupla-Sena. Os números sorteados nesta terça-feira (23), em São Paulo, foram os seguintes: 1º sorteio - 17, 18, 22, 29, 34 e 48; 2º sorteio - 02, 08, 22, 25, 35 e 46. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 1.600.000,00. Confira o rateio oficial: Premiação - 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 6 números acertados - 19 apostas ganhadoras R$ 3.061,13 Quadra - 4 números acertados - 854 apostas ganhadoras R$ 77,83 Terno - 3 números acertados - 16230 apostas ganhadoras R$ 2,04 Premiação - 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não Houve ganhadores Quina - 6 números acertados - 15 apostas ganhadoras R$ 3.489,69 Quadra - 4 números acertados - 840 apostas ganhadoras R$ 79,13 Terno - 3 números acertados - 16728 apostas ganhadoras R$ 1,98