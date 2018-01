Pai e filha trocam beijos no 'BBB18' e telespectadores questionam limites da intimidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A intimidade da família Lima está sendo questionada pelos internautas e telespectadores que acompanham o pay-per-view do "BBB18". No programa, que estreou na última segunda (22), estão participando quatro integrantes de uma mesma família, formada pelo pai, Ayrton, a mãe, Eva, a filha, Ana Clara, e o sobrinho, Jorge. A família é muito unida e, como eles mesmos se definiram, "grudenta". O que tem deixado alguns espectadores de cabelos em pé são os toques e beijos entre o pai, Ayrton, e sua filha, Ana Clara. Em menos de 24 horas na casa, a dupla trocou um selinho considerado longo demais, depois deitaram um no colo do outro, nadaram na piscina abraçados e trocaram cafunés e carinhos. No Twitter, a hashtag "ForaFamíliaLima" ficou o dia inteiro entre a mais comentada. Os fãs do reality acusam a família de incestuosa e ainda comenta que a mãe, Eva, está sempre excluída das carícias em família.