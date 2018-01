Em 'O Outro Lado do Paraíso', Bruno pensa em inocentar Duda de crimes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira o que acontece nesta quarta (24) em "O Outro Lado do Paraíso", novela de Walcyr Carrasco. Rato ajuda Sophia (Marieta Severo) a esconder o corpo de Vanessa. Amaro leva Estela (Juliana Caldas) para falar com Mercedes (Fernanda Montenegro) e se aflige com o que ouve da vidente. Sofia deixa suas impressões digitais no lençol que envolve o corpo de Vanessa. Caetana desconfia que Karina esteja grávida. Diego faz declarações para Melissa. Laura fica tensa perto de Rafael. Renato (Rafael Cardoso) deixa Adriana e Clara (Bianca Bin) falarem com Elizabeth/Duda (Gloria Pires). Henrique repreende Jô por falar mal de sua ex-mulher. Elizabeth/Duda sofre com o tratamento que recebe de Adriana. Cido reclama dos exageros de Suzy e Samuel o repreende. Suzy pensa em contratar uma auxiliar. Zildete encontra o corpo de Vanessa e avisa ao delegado. Patrick e Adriana vão para Pedra Santa. Bruno alerta para a semelhança entre os crimes de Vanessa e Laerte e Patrick pensa em inocentar Elizabeth/Duda.