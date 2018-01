Vasco tem acordo com ex-Inter para direção executiva do futebol

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O novo presidente do Vasco, Alexandre Campello, agiu rápido e já definiu o homem que terá a responsabilidade da direção executiva de futebol do clube: trata-se de Newton Drummond, o Chumbinho, campeão mundial com o Internacional em 2006.

Seu nome havia sido revelado pelo UOL Esporte na última terça (23) e a confirmação do acordo foi dada pelo "Globoesporte.com". Apesar de acordado, Drummond ainda não assinou contrato. Ele terá uma conversa com a direção do Criciúma para se desligar do clube catarinense.

O nome do executivo foi sugerido por Rodrigo Caetano, hoje diretor do Flamengo e que era o sonho de consumo de Campello. O dirigente tem bom relacionamento tanto com o presidente vascaíno quanto com o vice de futebol, Fred Lopes. Caetano ainda tem mais um ano de contrato com o time da Gávea, o que inviabilizou o negócio.

Drummond passou a ser a prioridade da diretoria cruzmaltina, que também recebeu ofertas pelo nome de Felipe Ximenes, que já trabalhou no Vasco além de Flamengo e Fluminense. O clube agora foca na montagem do departamento de marketing. Além do vice-presidente da área, o Vasco procura um executivo e o nome de Marcos Blanco, que trabalhou na gestão Roberto Dinamite, é o mais cobiçado.