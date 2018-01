UEL divulga a lista de aprovados no vestibular 2018

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) divulgou no final da manhã desta quarta (24) a relação de aprovados no seu Vestibular 2018,. As provas foram aplicadas no final do ano passado.

VEJA LISTA DE APROVADOS NO VESTIBULAR AQUI

Os selecionados deverão realizar pré-matrículas até o dia 30 deste mês, via internet. A postagem da documentação exigida deverá ser feita até o dia 31 seguinte. Será necessário apresentar cópias dos seguintes documentos listados abaixo:

- Certidão de Nascimento ou de Casamento;

- Carteira de Identidade e CPF;

- Título de Eleitor;

- Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

- Certificado de reservistas, para homens.

Caso o estudante tenha se inscrito no sistema de reserva de vagas, deve apresentar também os documentos que comprovem os critérios necessários.

Entre os dias 24 e 30 de janeiro, serão recebidas as manifestações de interesse pela Lista de Espera. A segunda chamada é esperada para o dia 05 de fevereiro. O cronograma completo de convocações está disponível neste link.

Vestibular

A primeira etapa do Vestibular da UEL foi aplicada em outubro do ano passado e contou com 60 questões de conhecimentos gerais. Os classificados para a segunda fase foram conhecidos em 17 de novembro.

A segunda etapa do Vestibular foi realizada em dezembro. O primeiro dia contou com questões objetivas de Português e Literatura, além da Redação. O segundo teve perguntas discursivas de disciplinas específicas aos cursos.

Os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música tiveram as provas de habilidades específicas.

Vagas

A UEL ofereceu 2.482 vagas neste Vestibular. Destas, 45% destina-se aos cotistas.