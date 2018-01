Ruas da CIC têm alteração de sentido

Para melhorar o fluxo de veículos na CIC, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) fez alterações no tráfego e algumas vias passaram a ter sentido único.

A partir de agora, a Rua Aleixo Skraba passa a ter sentido único de circulação, no trecho entre a Fioravante Slavieiro e a General Potiguara. Da mesma forma, o motorista que segue pela Rua General Potiguara vai em sentido único da Rua Aleixo Skraba para a Rua Fioravante Slavieiro.

Já a Fioravante Slavieiro passou a ter sentido único da General Potiguara para a Aleixo Skraba e a Rua João Bonat tem sentido único de circulação da General Potiguara para a Fioravante Slavieiro.

Outra via com alteração, também a partir de agora com sentido único, é a Rua Doutor Luiz Losso Filho, no trecho compreendido entre a Aleixo Skraba e General Potiguara.