Lula foi um dos articuladores de esquema na Petrobras, diz relator

FELIPE BÄCHTOLD PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - João Pedro Gebran Neto, relator no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF-4, citou a influência de Lula sobre a nomeação de diretores da Petrobras e lembrou depoimentos de delatores. "Há provas acima de razoáveis de que o ex-presidente foi um dos articuladores, senão o principal, de um amplo esquema de corrupção. As provas aqui colhidas levam à conclusão de que no mínimo tinha ciência e dava suporte àquilo que ocorria no seio da Petrobras, destacadamente a destinação de boa parte das propinas para o Partido dos Trabalhadores. Episódios como a nomeação de [ex-diretores] Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró e Jorge Zelada entre outros, não deixam margens de dúvidas de sua intensa ação dolosa no esquema de propinas." TRÍPLEX Após uma hora e meia de leitura de voto, o relator João Pedro Gebran Neto começou a falar especificamente sobre a suposta reserva do tríplex de Guarujá ao ex-presidente Lula. Ele já rejeitou as preliminares encaminhadas pela defesa. Para Gebran, tudo o que envolve o imóvel do Guarujá ocorreu de forma muito fora do padrão do mercado imobiliário. O juiz lê longos trechos de depoimentos do processo a respeito da suposta reserva, reforma e decoração do imóvel para Lula. Todos esses relatos reforçam a expectativa de que o petista ficaria com o apartamento e o vínculo da cúpula da OAS com o caso. Ele até agora ainda não deu a sua visão sobre esse ponto específico, mas indica que concorda com as teses da acusação e com a sentença do juiz Sergio Moro. Gebran deve votar pela condenação.