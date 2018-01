Cúpula do PT acompanha julgamento em Porto Alegre, mas deve ir a São Paulo

CÁTIA SEABRA PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Ao pé de uma bandeira da CUT, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o líder do partido no Senado, Lindbergh Farias, acompanham, via celular, o andamento do julgamento de Lula. Os dois chegaram juntos, às 10h, à reunião do PT. A cúpula petista deve embarcar no voo das 15h desta quarta (24) para São Paulo. Gilberto Carvalho, Paulo Pimenta, e o presidente do PT do Rio Grande do Sul, Pepe Vargas, estão decidindo se discursarão no acampamento em Porto Alegre ou se falarão apenas na Avenida Paulista. CONFRONTO Pepe Vargas minimizou o risco de confrontos após o resultado do julgamento. Segundo ele, "a vigília termina aqui [no acampamento da Frente Brasil Sem Medo]. A nossa caminhada aconteceu ontem [terça]", disse.