Maia se reúne com Cármem Lúcia e fala em diálogo sobre temas polêmicos

Depois de mais de duas horas reunido nesta quarta-feira (24) com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármem Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que veio conversar sobre temas que interessam ao Congresso e ao Judiciário. Um dos assuntos foi o auxílio-moradia para juízes.

No final do ano passado, pouco antes do recesso do judiciario, o ministro Luiz Fux liberou, depois de três anos, o caso do auxílio moradia de juízes para ser julgado pelo plenário da corte. O tema deve entrar na pauta em março. Sem dar detalhes, Maia disse que também conversou com a ministra sobre a reforma da Previdência.

"Vamos continuar dialogando. A conversa foi baseada nesses temas que são de interesse das duas instâncias [Câmara e Supremo], que geralmente provocam alguma polêmica, e a gente precisa que seja construído de forma harmônica entre os dois Poderes [Judiciário e Legislativo]. Assim tem sido feito e assim será feito", disse Maia, ao deixar o edifício-sede da Corte.

Ao ser questionado sobre a posse de Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, suspensa pela ministra Cármen Lúcia, Maia disse que o assunto não foi abordado. "Isso é um problema do governo. Certamente a ministra Grace [Mendonça, da Advocacia-Geral da União] vai tratar do assunto com a ministra Cármen."