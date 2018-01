'Achei que tinha perdidos os dentes', diz Ana Furtado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Doeu, mas está tudo bem -é o que garante a apresentadora Ana Furtado sobre a pancada que levou do humorista Marcelo Adnet durante o "Encontro", atração da Globo comandada por Fátima Bernardes, nesta terça (23). "Foi bem no queixo, vocês não estão entendendo a dor que eu senti na hora. Achei que tinha perdido todos os dentes, mas não perdi. Está tudo aqui [risos]. E, Adnet querido, apesar dessa pancada, eu também te amo. Te desculpei na mesma hora", disse Ana, segurando um capacete, no programa desta quarta (24).

Furtado está substituindo a titular Fátima Bernardes, que passa férias com o namorado, o advogado Túlio Gadêlha, e os filhos no nordeste do país. "Mas o negócio é o seguinte: vou sugerir à Fátima Bernardes que quando você vier ela use isso", completou Furtado. Furtado levou uma pancada na cara enquanto Adnet dançava ao som Psirico (https://twitter.com/ana_furtado/status/955812317710692354).

Ela e o comediante pulavam juntos, cantando para a câmera, quando ele saltou e, ao abrir os braços, acertou a apresentadora. Ana virou o rosto em reação à pancada e, ainda rindo, foi acudida por Adnet, preocupado com soco acidental. Mais tarde, ambos comentaram o ocorrido no Twitter. "Depois do sucesso de 'Que Tiro Foi esse', vem aí o próximo hit do Carnaval, 'Que Porrada Foi Essa'", escreveu a apresentadora, que publicou o vídeo do acidente. "O que eu tenho a dizer é que tinham dois rapazes sem camisa dançando e eu fui dar um chutinho na câmera e peguei um braço na Ana. Foi sem querer! Ela passa bem e não foi um chute, como estão dizendo. Ela já respira bem, sem ajuda de aparelhos", brincou Adnet, em um vídeo publicado no Twitter de Ana (https://twitter.com/ana_furtado/status/955830170937692161).