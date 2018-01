Relator rejeita argumento da acusação e beneficia Lula. Veja ao vivo

(foto: Divulgação)

FELIPE BÄCHTOLD PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - João Pedro Gebran Neto, relator no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF-4, negou em seu voto um dos pedidos do Ministério Público, de que fossem considerados mais atos de corrupção na condenação além dos computados de Moro.

Isso influenciará a dosimetria da pena, que dependerá eventualmente dos votos dos outros dois juízes. Com o voto pela condenação de Gebran, faltará um voto para que a sentença de Moro contra Lula seja confirmada. Ele já apontou que decidirá pela condenação e voltou a falar que o ex-presidente era "comandante" do sistema de corrupção pela sua capacidade de nomear agentes na Petrobras. Gebran também concordou com a tese de que a OAS tinha uma conta-corrente de propinas com o PT, apresentada pela acusação e descrita em depoimento do empreiteiro Léo Pinheiro.

O voto de Gebran tem cerca de 430 páginas. Ele não deverá ler todo o conteúdo. No início de sua fala, o relator disse que seu voto seria extenso e analítico. Gebran continua lendo trechos de depoimentos prestados por envolvidos na Lava Jato. Ao fim de seu voto, é provável que os juízes decidam por um intervalo para o almoço. No retorno, será a vez do revisor Leandro Paulsen realizar sua fala.