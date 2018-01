Relator vota pelo aumento da pena de Lula

FELIPE BÄCHTOLD PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O juiz federal João Pedro Gebran Neto, relator da apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no TRF-4, confirmou a condenação em primeira instância e votou pelo aumento da pena do réu para 12 anos e um mês. Em julho de 2017, na primeira instância, o juiz Sergio Moro havia condenado o petista a 9 anos e 6 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto a dosimetria dependerá de outros dois juízes. Para Lula ter a condenação confirmada, ao menos um dos outros dois juízes terá que votar com o relator. Gebran Neto encerrou a leitura do teor de seu voto, mas decidiu fazer considerações finais. Ele fala sobre críticas feitas aos processos da Lava Jato, como o suposto excesso de prisões preventivas. Diz que há "inverdades" divulgadas sobre o assunto e que as prisões não são um meio de obter confissões. Gebran em seu voto concordou com todos os principais pontos da sentença de Moro, ainda que defenda uma pena maior ao ex-presidente. Ele concordou com a sentença de Moro e absolveu Lula na parte relativa ao custeio pela OAS do acervo presidencial do petista. Isso também beneficia Paulo Okamotto, auxiliar de Lula. Três funcionários da OAS absolvidos por Moro também foram favorecidos por Gebran.