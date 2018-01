(foto: Divulgação)

Nada melhor do que aproveitar uma deliciosa tarde de Verão com muita cerveja artesanal, música e gastronomia, tudo isso em um dos principais pontos turísticos de Curitiba: o Museu Oscar Niemeyer (MON). Pensando nisso, a cervejaria paranaense Way Beer vai promover neste sábado, dia 27 de janeiro, o Sunset Session 2018, primeiro grande evento cervejeiro do ano na capital paranaense.

Durante o Sunset Session, a Way Beer vai disponibilizar mais de 80 torneiras de chope, que trarão dezenas de chopes de linha e sazonais, com valores a partir de R$ 8 em copos de 400ml. O evento contará, inclusive, com dois bares temáticos por estilo: um só com IPAs e outro com variedades de cervejas ácidas à base de frutas, conhecidas como Sours. Entre os destaques do dia estarão dois lançamentos: A Sou Feia Mas Tô na Moda #4, que leva manga em sua composição, e uma Sour com amora, morango e lactose. Além dos lançamentos, as torneiras do evento terão as cervejas Tropical IPA, Bells Beach, Sour Me Not Caju, Brett IPA, Dry Hopped Berliner Weisse, Catarina, Sour Me Not Goiaba, Amburana Lager, Die Fizzy Yellow IPA, American Pale Ale, Witbier, Avelã Porter, Red Ale, Summer 17/18, SAPA #2, Sapa #3 e Half Pilsen.

E para harmonizar com as cervejas artesanais, o Sunset Session contará com opções gastronômicas especiais, entre elas sanduíches, comida mexicana, carne assada, cookies, café e sorvetes, que serão preparadas por empreendimentos de destaque no mercado paranaense, entre eles La Santa, Pirô na Batatinha, Rio Grande Churrasco, Rock’n Pork, Simples Assim, The Smoking Pit, Cookie Stories e Gelataio. Já a tradicional Cini Bebidas será responsável por oferecer as bebidas não alcoólicas.