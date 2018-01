Momento é de 'radicalização total do povo brasileiro', diz Gleisi

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, criticou o relator João Pedro Gebran Neto por passar "mais de uma hora defendendo o Moro", seu "amigo", e também por respaldar o polêmico Power Point apresentado pelo procurador Deltan Dallagnol no caso contra Lula. O momento, diz, é de "radicalização total do povo brasileiro". "Nós não podemos amolecer, temos que nos preparar para estar nas ruas", afirma a senadora para a militância que acampa em Porto Alegre. Para pegar um voo rumo a São Paulo com uma comitiva petista, Gleisi adiantou seu discurso, seguido por uma ciranda com o Hino Nacional. Ela também questionou a ação contra Lula em suas redes sociais.