Em menos de um mês, oito policiais militares foram assassinados no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenente Jeovany Carvalho de Andrade Brito, de 29 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira (24) em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Ele foi o oitavo policial militar (PM) assassinado neste ano no Estado do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. Segundo a Polícia Militar, Jeovany acompanhava um grupamento de policiais do 25º BPM (Batalhão de Cabo Frio) em um patrulhamento na comunidade da Coca Cola, quando começou um tiroteio entre os agentes e criminosos armados. Jeovanny morreu no próprio local. Um suspeito de participar do confronto ficou ferido e foi levado para o Hospital de Arraial do Cabo. O tenente estava na Polícia Militar desde 2012.