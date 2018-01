A Secretaria de Estado da Cultura lança nesta quarta-feira (24) o número 7 da revista Helena, publicação trimestral de artes e ideias editada pela Biblioteca Pública do Paraná. Com textos, fotos e ilustrações produzidas por colaboradores de todo o país, a primeira edição do ano começa com um bloco de ensaios pautado por propostas e perspectivas para 2018. São três textos — sobre cultura, política e futebol — assinados por Teixeira Coelho, Cláudio Gonçalves Couto e Christian Schwartz, respectivamente.

Outro viés deste número 7 é o da arte como força transformadora. João Almino trata disso em um ensaio que parte da obra de Antonio Candido (para quem a literatura é um direito de todos). Pedro Só também, ao contar a história dos criadores da Flup, a inovadora Festa Literária das Periferias. E a reportagem de Paulo Camargo sobre a tradição fotográfica no Paraná mostra como a expressão artística pode mudar as coisas, começando pelo próprio indivíduo.

OUTROS DESTAQUES

Jotabê Medeiros entrevista o ex-Mutante Arnaldo Baptista, que completa 70 anos em julho. Marcelo Träsel investiga o boom gastronômico na cultura e na indústria da informação e do entretenimento. Beatriz Resende lembra do primeiro romance de Sonia Coutinho, que retratou a nova condição da mulher antes de o feminismo voltar à tona no debate público. Rodrigo Garcia Lopes refaz o percurso pessoal e literário do poeta Paulo Leminski.

A edição ainda traz uma crônica de Ana Miranda, poemas de Ruy Espinheira Filho, um conto de Márcia Denser, HQ de Allan Sieber, ensaio fotográfico de Elenize Desgeniski e dezenas de ilustrações de artistas de vários estados (Caco Galhardo, Karina Freitas, Eloar Guazzelli, André Ducci, Tereza Yamashita, André Caliman, Carla Pilla, Simon Taylor, Augusto Meneghin).

A Helena tem tiragem de mil exemplares e distribuição gratuita na Biblioteca Pública do Paraná e nas bibliotecas e escolas de ensino médio do Paraná, além de pontos de cultura de Curitiba. Também é enviada por correio para jornalistas, escritores, acadêmicos e artistas gráficos de todo o Brasil. Para ler online, acesse www.helena.pr.gov.br.

Serviço

Revista Helena número 7

Distribuição gratuita na Biblioteca Pública do Parná (Rua Cândido Lopes, 133, Centro — Curitiba)

Entre no site aqui.

Mais informações: (41) 3221-4911.