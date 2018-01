Kim Jong-un e Trump são a nova sensação dos bonecos gigantes de PE

KLEBER NUNES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador norte-coreano, Kim Jong-un é uma das novidades do Carnaval pernambucano deste ano. O líder que ameaça o mundo com suas bombas nucleares desfilará no Recife e em Olinda (PE) numa versão "mais simpática" e com mais de dois metros de altura ao lado do seu maior inimigo, o presidente americano Donald Trump. Os bonecos gigantes dos dois líderes selarão a paz na presença do National Kid, herói japonês famoso na década de 1960, no dia 12, no sítio histórico de Olinda (PE). "São algumas das novidades que os foliões terão este ano, ao mesmo tempo, a brincadeira é uma mensagem, um pedido de paz", afirma o produtor cultural e idealizador dos bonecos gigantes, Leandro Castro. Ao todo, Castro levará para a folia pernambucana 17 novos personagens, incluindo os palhaços Patati e Patatá em homenagem às crianças. O juiz Sérgio Moro ganhará a companhia do colega de magistratura Marcelo Bretas, do Rio. Os procuradores federais Deltan Dallganol e Carlos dos Santos Lima, além do agente da Polícia Federal Newton Ishii, completam o bloco da força tarefa da Lava Jato. Em ano de Copa do Mundo, não poderia faltar os jogadores da seleção brasileira de futebol. Os atletas, que já tem a sua versão gigante, passarão por uma repaginada. "Vamos esperar chegar mais perto do Carnaval para saber o que eles vão fazer com o visual. O boneco de Neymar, por exemplo, por enquanto está com o cabelo curtinho. Também estou aguardando Marcelo e Daniel Alves", diz Castro. Quem também passou por uma mudança foi a boneca da cantora Ivete Sangalo, que ganhou um barrigão. A artista está grávida de gêmeas. Já o cantor Michael Jackson voltará a ser negro e a usar cabelo black power. "Busco homenagear pessoas que são relevantes na cultura local, nacional e estrangeira também", afirma Castro. O acervo com cerca de 360 bonecos inclui, ainda, atores, jornalistas, poetas e personagens da TV e do cinema. RIO O Carnaval carioca também ganhará alguns personagens gigantes. A pedido da escola de samba Grande Rio, Castro produziu Chacrinha e alguns de seus jurados do show de calouros: Elke Maravilha, Pedro de Lara, Jese Valadão e Aracy de Almeida. NOVA GERAÇÃO O trabalho de Leandro Castro que tem mais de uma década marca a nova geração de bonecos gigantes de Pernambuco. Com uma técnica de molde em argila e confecção em fibra de vidro, o produtor cultural trouxe mais realismo às expressões e ao figurino das alegorias, que chegam a atingir 3,90m de altura. Desde a confecção do primeiro boneco gigante, o Zé Pereira, em 1919, no município de Belém do São Francisco, Sertão do Estado, até recentemente, a técnica era baseada no uso do papel machê e do isopor. "Hoje os bonecos não tem mais que 20 quilos, metade do que pesava os de antigamente", diz Castro. Cada alegoria é manipulada, geralmente, por dois homens chamados popularmente de "bonequeiros", que se revezam durante os desfiles. A apoteose com 80 bonecos gigantes será na segunda-feira de Carnaval (12), às 8h, no Alto da Sé, em Olinda (PE). Na terça (13), 50 alegorias fazem o desfile pelas ruas do Recife Antigo, com concentração marcada para às 16h. Durante todo o ano, pernambucanos e turistas podem apreciar e conhecer a história dos bonecos e do Carnaval do Estado. A Embaixada de Pernambuco - Bonecos Gigantes funciona todos os dias, das 8h às 17h, no Recife Antigo. A entrada custa R$10.