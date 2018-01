(foto: Divulgação/FCC)

O concurso que escolherá o Rei Momo, a Rainha e as princesas do carnaval curitibano de 2018 será nesta quinta-feira (25), a partir das 20h, no Memorial de Curitiba. A festa é aberta ao público e tem entrada gratuita.

O concurso será animado pela bateria da Escola de Samba Mocidade Azul. Os concorrentes devem ter mais de 18 anos, ser residentes em Curitiba há pelo menos seis meses, e ter espírito carnavalesco, simpatia e samba no pé.

O rei, a rainha e as princesas representam a cidade em eventos do carnaval agendados pela Fundação Cultural de Curitiba. As obrigações dos eleitos começam logo depois do concurso. A comissão julgadora, com nove jurados, é composta por pessoas com reconhecida atuação nas diversas áreas da cultura.

Serviço: eleição do Cortejo Real do Carnaval 2018

Local: Memorial de Curitiba (Rua Claudino dos Santos, 79, Centro Histórico, São Francisco)

Data e horário: 25 de janeiro (quinta-feira), às 20h

Entrada franca