'Vamos atrás dele até na Etiópia', diz líder em manifestação anti-Lula no Masp

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após terem inflado o boneco Pixuleco ao som do hino nacional, os cerca de 200 manifestantes que se reúnem na avenida Paulista seguem pedindo a prisão de Lula. Líderes dos movimentos MBL, Revoltados Online, #Nas Ruas e São Paulo Conservador discursaram nos carros de som, clamando por "justiça", "Lula na cadeia" e "Bolsonaro 2018". Carla Zambelli, do movimento #Nas Ruas, subiu há pouco em um dos carros de som em frente ao Masp e alertou os manifestantes sobre uma "possível fuga de Lula para a Etiópia", se condenado. "Recebemos a informação de que dois ou três assessores pessoais dele foram enviados à Etiópia, que é um país que não tem acordo de extradição com o Brasil. Então há essa especulação de que ele fuja para a Etiópia, não teria porque mandar os assessores sozinhos. São os assessores que viajam com ele", disse Zambelli à reportagem. "Nós vamos atrás dele na Etiópia, onde estiver", disse ela mais cedo no carro de som, arrancando aplausos e gritos de "lu-la-na-cadeia". CAMISETAS Camisetas "Bolsonaro Presidente" e "Bolsonaro 2018" estão sendo vendidas a R$ 30 na avenida Paulista. O ambulante Djalma Rocha disse ter vendido 18 camisetas em meia hora. "Ontem [terça] eu vendi 60. O nome Bolsonaro virou marca de luxo", diz o vendedor. Uma das estampas mais "diferentonas", segundo ele, traz a inscrição: "Fascista, racista, homofóbico, esse papo já não cola mais. Bolsonaro 2018". "Esse papo não cola mais", reafirma ele, exibindo a estampa.