10 - Reduto anti-Lula em Porto Alegre tem cartazes em inglês e camisetas 'Fora Dilma'

ALEXANDRE ELMI PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Reduto dos defensores da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o parque Moinhos de Vento em Porto Alegre ainda não reúne manifestantes no início da tarde do julgamento. Por enquanto, o local recebe apenas vendedores ambulantes de bandeiras do Brasil, camisas verdes e amarelada e pixulecos, além de um grupo de defensores da intervenção militar no Brasil. Entre os apoiadores do militares, até uma frase em inglês foi colocada para alertar contra o que chamam de "governo comunista", destacando que 93% da população brasileira temeria o comunismo. SEM IDEOLOGIA Uma das metas do vendedor ambulante Carlos Pedroso, 33, é vender todas as 21 camisetas com a inscrição 'Fora Dilma', encalhadas desde a onda de protestos de 2016. No início da tarde, ele ainda não tinha vendido nenhuma peça, mas pretende zerar o estoque a partir do início da noite, quando chegam os manifestantes. Camisas, bandeiras e pixulexos saem por R$ 20, mas podem chegar a R$ 10, dependendo da quantidade comprada. O negócio da família não tem ideologia. Conforme Carlos, o seu pai, Paulo Roberto Pedroso, 60, está com um lote de produtos do PT à venda na região da cidade mais próxima à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).