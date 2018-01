Ministério Público faz operação de busca e apreensão na Câmara de Londrina

Redação Bem Paraná com Política em Debate

24/01/18 às 14:50 Redação Bem Paraná com Política em Debate

(foto: CML/Imprensa/Devanir Parra)

O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, com apoio da Polícia Militar, cumpriu, na manhã desta quarta,24, 25 mandados de busca e apreensão. A ação ocorreu no âmbito da operação ZR3, instaurada em fevereiro de 2017 pelo Gaeco de Londrina, para apurar denúncias de corrupção envolvendo vereadores, servidores municipais e empresários da cidade.

Leia mais no Blog Política em Debate