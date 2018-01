Paraná Clube confirma a contratação de lateral paraguaio

Baez (foto: Divulgação/Paraná Clube)

O Paraná Clube definiu a contratação do lateral-esquerdo Marcelo Baez, 27 anos. O defensor paraguaio já está no Ninho da Gralha e aguarda – a exemplo de seu compatriota Torito González – a regularização de sua documentação junto à CBF para ter condições de jogo. “Estou muito feliz com essa oportunidade de atuar no futebol brasileiro. Fui muito bem recebido aqui e o Paraná nos dá uma ótima condição de treinamento e concentração”, disse Baez.

O lateral-esquerdo, até então, havia atuado apenas no futebol do seu país, defendendo equipes como Olímpia, 3 de Febrero, Sportivo Luqueño, Libertad e Guarani. Marcelo Baez chegou em Curitiba no domingo e nos últimos dias passou pelas avaliações físicas. “Agora é buscar o entrosamento com os novos companheiros, enquanto aguardo a documentação. Espero estar à disposição da comissão técnica o quanto antes”, finalizou o jogador.

Marcelo Baez

Nome: Marcelo David Baez Casco

Idade: 27 anos (14/01/1991, Paraguai)

Altura: 1,78m

Peso: 76kg

Posição: lateral-esquerdo

Clubes: Olímpia-PAR, 3 de Febrero-PAR, Sportivo Luqueño-PAR, Libertad-PAR, Guarani-PAR e Paraná Clube